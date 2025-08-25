Axel Kicillof dio una respuesta muy chicanera ante la pregunta de Iván Schargrodsky, respecto a una de Las locuras que el actual presidente afirmaba antes de su asunción.

El periodista le preguntó al gobernador de la Provincia por la teoría de Milei y Demian Reidel, su jefe de asesores, por la posible obtención de un Premio Nobel de Economía por su gestión.

Estas insólitas declaraciones del mandatario se dieron durante el año pasado, y por eso Schargrodsky decidió consultarle por esta posibilidad a Kicillof, que respondió con una chicana hermosa.

“Es más posible que yo juegue en la selección argentina de menores”, aseguró el gobernador y ambos estallaron de risa.

Por último, Axel aseguró que “estamos viviendo una gran estafa” y que lo que prometió “no se está cumpliendo”.

La entrevista completa

En un ambiente relajado, y con tiempo para explayarse, Kicillof se soltó y habló de todo.