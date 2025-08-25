La divertida respuesta de Kicillof cuando le preguntaron si considera posible que a Milei le otorguen el Premio Nobel de Economía
El gobernador de la provincia de Buenos Aires mantuvo una entrevista con Iván Schargrodsky, en la que le preguntó por la teoría de Milei de que lo iban a convertir en premio Nobel por su gestión. Pero la respuesta de Kicillof generó risas en el estudio.
Axel Kicillof dio una respuesta muy chicanera ante la pregunta de Iván Schargrodsky, respecto a una de Las locuras que el actual presidente afirmaba antes de su asunción.
El periodista le preguntó al gobernador de la Provincia por la teoría de Milei y Demian Reidel, su jefe de asesores, por la posible obtención de un Premio Nobel de Economía por su gestión.
Estas insólitas declaraciones del mandatario se dieron durante el año pasado, y por eso Schargrodsky decidió consultarle por esta posibilidad a Kicillof, que respondió con una chicana hermosa.
“Es más posible que yo juegue en la selección argentina de menores”, aseguró el gobernador y ambos estallaron de risa.
Por último, Axel aseguró que “estamos viviendo una gran estafa” y que lo que prometió “no se está cumpliendo”.
La entrevista completa
En un ambiente relajado, y con tiempo para explayarse, Kicillof se soltó y habló de todo.