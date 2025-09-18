Cada vez que alguien investiga a un libertario aparece un caso de corrupción. Y el de la diputada salteña Emilia Orozco no es la excepción. A pesar de ser la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, Orozco saltó a la fama cuando calificó a los jubilados que protestaban frente al Congreso como "tres pelagatos delincuentes".

Ahora descubrieron que la diputada y candidata a senadora inventó medios de comunicación a medida como método para recaudar dinero.

Tan poco inteligente es la diputada que dejó sus huellas marcadas por todos lados, como explicó Mauro Federico, ya que todos los supuestos medios que recibieron publicidad están conectados.

Pero a pesar de haber facturado publicidad por unos 215 millones de pesos, esos portales tienen, en conjunto, menos de 6 mil seguidores, lo que representa un costo aproximado de más de 35 mil pesos por seguidor.