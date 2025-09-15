"No es normal, pero es La Libertad Avanza" aseguró la diputada Lourdes Arrieta sobre el hecho de que Lilia Lemoine graba todas las reuniones de las que participa y después distribuye los audios, como pasó con ella cuando tuvo un "brote de estrés".

Ante la pregunta de si es cierto que Karina Milei se queda con el 3%, la diputada Arrieta no pudo más que decir que eso lo tiene que determinar la justicia y que ella "espera que no", pero aclaró que todo indica que hay algo raro.

Pero cuando le preguntaron sobre el supuesto de que fuera Marcela Pagano la responsable de difundir los polémicos audios de la corrupción, fue cuando se despachó apuntando directamente a Lilia Lemoine.