Sofía Bonacci, la diputada libertaria que trabaja codo a codo con Marcela Pagano y está enfrentada con personajes como Lilia Lemoine, sufrió un fuerte accidente cuando se dirigía la Ciudad para participar de la sesión de Diputados.

Mientras muchos pensaban que el accidente podría haberse producido por el mal estado de la Ruta 9 a raíz del recorte en obras públicas y Vialidad Nacional, el padre de la diputada, José Bonacci, ex concejal rosarino y presidente del partido Unite, contó que “se durmió el chofer, despistó, nos comimos una zanja y de milagro estamos vivos” y responsabilizó al presidente de la Cámara.

Tanto la diputada, que fue una de las que visitó a los genocidas en la cárcel, como su padre y el chofer fueron trasladados a un centro de salud preventivamente pero sus heridas afortunadamente fueron menores.