A esta altura resulta difícil saber qué ideas e intereses defiende Florencia Arietto. Y es que pasó por todos lados, desde el kirchnerismo, a todas las alas del PRO y ahora se ha transformado en libertaria, al menos hasta ahora ya que en cualquier momento vuelve a cambiar.

Pero a la Senadora se le ocurrió cuestionar el contenido de una ley por lo que la diputada Daiana Fernández Molero le preguntó por qué La Libertad Avanza no la había modificado o en todo caso mejorado.

Pero Arietto no quiso dejarlo ahí y acusó al PRO de haberle hecho un monumento a Perón por lo que le diputada le pidió que le aclarara a quién se refería cuando decía “ustedes” ya que como la misma Arietto también fue parte del PRO, no quedaba claro por qué no se incluía en su acusación.

La diputada no pudo más que estallar y preguntar, ante la mirada impávida de Majul y compañía, “¿Vos qué Florencia sos? ¿Sos la Florencia de Larreta? ¿Sos la Florencia de Patricia?” como para saber desde dónde hablaba una de las legisladoras que hacen que la política de vergüenza.