El Gobierno consiguió dictamen para que la Cámara de Diputados debata el proyecto de suspender las PASO y este jueves el tema llegará al recinto.

Evidentemente la Coalición Cívica tiene pensado votar a favor de la suspensión tal como adelantó la diputada Marcela Campagnoli.

El problema surge cuando la diputada intenta justificar su voto ya que ella considera que la PASO no son un gasto y encima ahora ni siquiera hay que imprimir las boletas que era el mayor gasto. Pero por si no quedaba claro recalcó que “la democracia no se puede medir por un gasto”. La diputada por las dudas repitió “es una herramienta buena que ha sido útil”… “pero bueno, hoy vamos a votar por la suspensión”. Insólito es poco.