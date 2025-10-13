El candidato a senador Agustín Rombolá, del espacio Nuevos Aires, formalizó ante la Cámara Nacional Electoral una denuncia contra la diputada libertaria Sabrina Ajmechet, acusándola de negar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

"Presenté una denuncia contra Sabrina Ajmechet por negar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. La Constitución no se negocia. Las Malvinas son argentinas", publicó en su cuenta de Twitter.

En simultaneo, en las redes sociales viralizaron antiguos mensajes de la libertaria en los que aseguraba que "Las Malvinas no existen" y que "las Falkland Islands son de los kelpers".