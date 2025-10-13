Soberanía Nacional
La diputada Ajmechet, hasta las manos: escrache en las redes y denuncia por sus vomitivos comentarios sobre Malvinas
La legisladora de La Libertad Avanza quedó en el centro de la polémica luego de que se viralizaran unos polémicos mensajes. El candidato a senador Agustín Rombolá hizo una presentación ante la Cámara Nacional Electoral.
El candidato a senador Agustín Rombolá, del espacio Nuevos Aires, formalizó ante la Cámara Nacional Electoral una denuncia contra la diputada libertaria Sabrina Ajmechet, acusándola de negar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.
"Presenté una denuncia contra Sabrina Ajmechet por negar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. La Constitución no se negocia. Las Malvinas son argentinas", publicó en su cuenta de Twitter.
En simultaneo, en las redes sociales viralizaron antiguos mensajes de la libertaria en los que aseguraba que "Las Malvinas no existen" y que "las Falkland Islands son de los kelpers".