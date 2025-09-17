El Gobierno sin duda se encuentra en su peor momento y así lo demuestran cada día. Ahora Milei fue protagonista de declaraciones que se hicieron virales por demostrar su alto nivel de ignorancia de la realidad.

El presidente viajó a Paraguay para un encuentro de ultraderecha, más precisamente a la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), celebrada por primera vez en Asunción, donde realizó insólitas declaraciones.

Parece que Milei no se enteró que recientemente una joven ingresó a su colegio de Mendoza con un arma 9 mm con el fin de matar a una profesora: una noticia que recorrió todo el país e incluso portales internacionales.

Pero el presidente muy suelto de ropas aseguró: "Dijeron que si asumíamos los chicos iban a llevar armas y empezar a los tiros en el colegio. Eso no pasa".

Claro que estás declaraciones se hicieron muy virales en las redes sociales.