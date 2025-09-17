La desubicada frase de Milei que demuestra que está totalmente fuera de realidad
El presidente utilizó una desafortunada frase para desmentir que el gobierno incentive la tenencia de armas, pero demostró estar completamente ajeno a lo que pasa en el país y no haberse enterado del reciente episodio ocurrido en Mendoza. Otra vez Milei demostró su total falta de timing para declarar.
El Gobierno sin duda se encuentra en su peor momento y así lo demuestran cada día. Ahora Milei fue protagonista de declaraciones que se hicieron virales por demostrar su alto nivel de ignorancia de la realidad.
El presidente viajó a Paraguay para un encuentro de ultraderecha, más precisamente a la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), celebrada por primera vez en Asunción, donde realizó insólitas declaraciones.
Parece que Milei no se enteró que recientemente una joven ingresó a su colegio de Mendoza con un arma 9 mm con el fin de matar a una profesora: una noticia que recorrió todo el país e incluso portales internacionales.
Pero el presidente muy suelto de ropas aseguró: "Dijeron que si asumíamos los chicos iban a llevar armas y empezar a los tiros en el colegio. Eso no pasa".
Claro que estás declaraciones se hicieron muy virales en las redes sociales.