La Nación + fue el único medio que le dio algo de trascendencia a la supuesta aparición de 75 millones de dólares termosellados que habrían aparecido en un galpón que pertenecía a un allegado a Máximo Kirchner.

Desde el principio ningun otro medio serio se subió a la historia porque tenía demasiados grises como para confiar en ella. Desde que tenían la banda el Banco Central, con lo que serían fácilmente rastreables, o el hecho de que no se hubieran decomisado esas supuestas cajas repletas de dólares, que no hubiera registro alguno del hallazgo y hasta la afirmación de que se la habían llevado en un corsa, cuando 75 millones en billetes de 100 pesarían cerca de 750 kilos.

De todos modos algunos operadores que se hacen llamar periodistas como Feinmann y Alfredo Leuco siguieron hablando del tema como si fuera verdad.

Tato Young entrevistó a la periodista de La Nación en Santa Cruz y no pudo evitar su cara cuando ella le dijo que no era cierto. Otra fake news en La Nación y van...

Los dólares no estaban, el galón no era de quien decían y para no aceptar el error Tato Young termina diciendo que la entrevista había traído más dudas que certezas cuando en realidad lo único que trajo fue la certeza de que era todo mentira.