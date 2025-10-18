La jornada del viernes en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se tornó tensa cuando decenas de familias, prestadores y trabajadores del sector reclamaron por los recortes y la falta de respuestas del Gobierno.

En el interior de la sede ubicada en el barrio porteño de Belgrano, las familias exigieron la aplicación urgente de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada pero aún sin reglamentar por el gobierno de Javier Milei.

"Estamos quebrados, esto es vergonzoso. No tienen perdón", expresó con angustia un padre de dos nenes con discapacidad.

Ante el móvil de C5N, denunció que "están recortando todo lo que ellos necesitan" y apuntó contra las autoridades: "Esto no es democracia, es abandono".