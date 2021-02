Jóvenes Republicanos on Twitter

“La forma de manifestarse en democracia no puede ser exhibir frente a la Casa Rosada bolsas mortuorias con nombres de dirigentes políticos. Esta acción lamentable solo demuestra cómo muchos opositores conciben la República. No callemos ante semejante acto de barbarie.”— Alberto Fernández on Twitter Link Alberto Fernández on Twitter

Hasta Alberto Fernández reaccionó ante este tipo de manifestaciones ofensivas y antidemocrática.

Aunque el expresidente Macri parece haber visto otra marcha.

“Emocionado y contento de ver como una vez más los argentinos se movilizan, demostrando que no van a permitir los abusos y atropellos del gobierno.”— Mauricio Macri on Twitter Link Mauricio Macri on Twitter

La desagradable manifestación de los Jóvenes Libertarios no hizo más que confirmar que en la Plaza no había nadie, tan es así que tuvieron el espacio no solo para poner las bolsas que emulaban bolsas mortuorias sino que las pudieron filmar y subirlas a las redes.

El fracaso de la marcha queda expuesto además por este tipo de manifestaciones violentas que no hacen más que demostrar qué clase de personas son.

Las bolsas tenían los nombres de personas que supuestamente se habían adelantado en la fila para recibir la vacuna pero también había una con el nombre de Estela Carlotto, quien se anotó en el registro y fue al hospital a hacer la cola para vacunarse.

“Cuando yo digo que la derecha se regocija en la necrofilia no me equivoco. Hicieron cadáveres con muñecos en bolsas negras. Son la muerte misma.”— Flor Martínez 💜 on Twitter Link Flor Martínez 💜 on Twitter

“Bueno, si los propios no le dan bola, para qué vamos a marcar cosas desde acá. Ahora, yo mandaría a investigar quien puso las bolsas cuasi mortuorias y le aplicaría todo el peso que la ley establece para estos casos, que son el resultado del odio mismo.”— Gerardo J. Zampallo ✊🏼 on Twitter Link Gerardo J. Zampallo ✊🏼 on Twitter

“Una de esas bolsas lleva el nombre de Estela de Carlotto. Espero que terminen presos por apologia del delito. https://t.co/RO8pKQy7wM”— Maestra en fuga 💚💛 on Twitter Link Maestra en fuga 💚💛 on Twitter

“Las bolsas que representan cadáveres que esparcieron en la manifestación de hoy muestra la clase de basuras que concurren a estas marchas. Están Juntos por el Odio. Es lo único que los guía.”— Osvaldo Quiroga on Twitter Link Osvaldo Quiroga on Twitter

“Que los pocos q estuvieron en marcha Plaza de Mayo y sus representantes expliquen esta aberración. Ya la bombardearon, ya tiraron cuerpos desde aire, ahora arman bolsas d cadáveres? Se nota q el odio les cruza el cuerpo y el bocho. No piensan. Son movidos por el Poder de siempre”— Silsh on Twitter Link Silsh on Twitter

“En la marcha hoy pusieron estás bolsas con carteles que decían "estaba esperando la vacuna pero se la dieron a" Tiro otras ideas: carteles que digan "estaba esperando la vacuna pero... "me dijeron que era veneno"; "me contagie viniendo acá"; "quemé el barbijo y me contagié"”— Pablo Kleiman on Twitter Link Pablo Kleiman on Twitter

“Los herederos del 55 hoy colocaron bolsas mortuorias, pero no bombardearon la plaza...digamos todo.”— Jorge Martinez (El Gigante Sensible) on Twitter Link Jorge Martinez (El Gigante Sensible) on Twitter

“LA MUERTE Así se manifiesta el odio. Así proclama su ideología política la derecha neoliberal. Así deja su huella de muerte la oposición política. Así de macabros son Así son sus bolsas mortuorias. Sucedió hoy durante la manifestación de protesta contra el gobierno”— bbponti on Twitter Link bbponti on Twitter

“Gorilas y afines: No pudieron con nosotros tirandonos bombas y proscribiendonos, no van a poder incendiandonos una unidad básica o haciendo la mamarrachada de poner bolsas mortuorias que con nosotros están vacias y con ustedes estarían llenas. Sigan participando. #SoretesPro”— LuzClarita✌️✌️ on Twitter Link LuzClarita✌️✌️ on Twitter