Por el pésimo resultado que obtuvo en las PASO Adolfo Rubinstein no competirá por una banca en las elecciones de noviembre.

Eso es una suerte para todos ya que aparentemente el exsecretario no sabe cómo funciona el Congreso ya que aseguró que el gobierno no consiguió el quorum "a propósito" cuando estuvo más que claro que la oposición no quiso sentarse a debatir un tema muy importante para toda la población si la bancada oficialista no se prestaba a debatir, por ejemplo, el proyecto de boleta única que no podrá ser utilizada hasta el 2023.

El macrismo extorsionó al oficialismo para comprometer su presencia en el recinto dándole la espalda al pueblo y a las organizaciones civiles que habían trabajado en el tema del etiquetado y se negó a tratar una ley que le daría mas derechos a los ciudadanos.