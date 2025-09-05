En Narnia
La delirante teoría de Lilia Lemoine sobre un intento de golpe a Milei, promocionada por Pagano, Marra y el stream Carnaval
La diputada libertaria sigue con su juego de decir cualquier cosa al aire con tal de llevar agua a su molino, aunque todo suene a puro invento.
El programa de Esteban Trebucq en LN+ es el escenario ideal para que Lilia Lemoine haga de las suyas.
Allí puede inventar, mentir, exagerar, y decir cualquier cosa que no va a recibir ninguna repregunta ni observación.
Así que sin que mediara nada que lo ameritara se lanzó a defender al gobierno de un supuesto intento de desestabilización pergeñado por Marcela Pagano, el “círculo que rodea a Ramiro Marra”, y los dueños del canal de streaming Carnaval, que fue el primero en difundir los audios de Karina Milei.