El programa de Esteban Trebucq en LN+ es el escenario ideal para que Lilia Lemoine haga de las suyas.

Allí puede inventar, mentir, exagerar, y decir cualquier cosa que no va a recibir ninguna repregunta ni observación.

Así que sin que mediara nada que lo ameritara se lanzó a defender al gobierno de un supuesto intento de desestabilización pergeñado por Marcela Pagano, el “círculo que rodea a Ramiro Marra”, y los dueños del canal de streaming Carnaval, que fue el primero en difundir los audios de Karina Milei.