La repregunta lo fulminó
La defensa a Milei de Segundo Cernadas duró hasta la repregunta de Joni Viale
El actor y concejal libertario por Tigre venía defendiendo al presidente como un campeón, hasta que se chocó de frente con una sencilla repregunta del conductor de TN. La reacción de Cernadas es increíble.
El actor Pedro Segundo Cernadas no la pasó bien en su defensa a Javier Milei TN. Envalentonado, el concejal de La Libertad Avanza en Tigre -aunque nació en Río Negro-, dijo: "La gente nos dice 'esto es real, está durísimo, nos la aguantamos pero para atrás no volvemos".
Y siguió: "Por primera vez tenemos un presidente que nos dice la verdad, que está durísimo, estamos ya cruzando el peor momento y tenemos que aguantar".
La repregunta lo fulminó: "¿Entonces por qué se perdió en la Provincia de Buenos Aires?". Su reacción lo dice todo.