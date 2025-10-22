El actor Pedro Segundo Cernadas no la pasó bien en su defensa a Javier Milei TN. Envalentonado, el concejal de La Libertad Avanza en Tigre -aunque nació en Río Negro-, dijo: "La gente nos dice 'esto es real, está durísimo, nos la aguantamos pero para atrás no volvemos".

Y siguió: "Por primera vez tenemos un presidente que nos dice la verdad, que está durísimo, estamos ya cruzando el peor momento y tenemos que aguantar".

La repregunta lo fulminó: "¿Entonces por qué se perdió en la Provincia de Buenos Aires?". Su reacción lo dice todo.