Hay básicamente dos cosas que demuestran que el diputado Luis Juez no debe haber leído el proyecto que hoy debe tratar y votar.

En primer lugar el pedido explícito al Papa para que "interceda" considerando que esto se trata de un tema religioso y no de Salud Pública.

Pero además Juez asegura que el tema profundiza la grieta lo que también deja en claro que no entiende que el tema es transversal, que no entiende de banderías políticas y que hay quienes apoyan y quienes no en todos los partidos, exceptuando a la izquierda.

Por más que los que se dicen ProVida quieran desviar el debate lo cierto es que lo que se discute en el Congreso no es si el aborto está bien o está mal sino si continuarán haciéndose de manera clandestino o si podrán comenzar a hacerse de manera segura y gratuita en un hospital público.