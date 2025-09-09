Luego de la paliza que recibió en las urnas, Javier Milei anunció a través de su vocero Manuel Adorni que convocará "a una mesa de diálogo federal con los gobernadores". Lo que sólo generó burlas en las redes sociales.

La decisión recuerda a lo que hizo el expresidente Fernando de la Rúa en 2001. "Nos vamos a reunir el Presidente y los gobernadores para mostrar que es falso que haya dificultades institucionales, que es falso que no hay capacidad (de gobierno) y que es falso que no hay compromiso nacional", dijo el entonces jefe de Estado.

Y en diciembre huyó en helicóptero de la Casa Rosada..

No es la primera vez. En marzo de este año, el presidente justificó el pedido de un préstamo al FMI con el mismo fundamento que lo había hecho De la Rúa.