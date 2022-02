"Si pagamos por los ingresos, ¿Por qué tenés que seguir pagando anualmente por tu patrimonio?", afirmó el ex jugador desde su silla gammer.

Durante un vivo de Twich, el ex Independiente dijo, sin nombrar a la Argentina que hay países que "por tener plata en tu cuenta o en cualquier parte del mundo" te cobran dinero anualmente. "Yo me pregunto ¿por qué te cobran, si vos ya pagás los ingresos?".

"No me convence que vos pagues un porcentaje anual del patrimonio que tengas. Me parece una locura. ¿Si vos ya estás pagando los ingresos, porque generas plata, porqué tenés que seguir pagando más?", manifestó sobre el impuesto.

Si bien nunca se manifestó en rebeldía con pagar, de hecho por el contrario, el exdeportista tiró un centro para el lado de los libertarios, siempre sedientos de este tipo de manesa.

Lo cierto es que en la mayoría de los países del mundo quienes tienen grandes fortunas tributan de alguna manera por ellas. Si bien el Kun es de las pocas personas que se enriqueció fruto de su capacidad individual con la pelotita, en la gran mayoría de los casos, quienes tienen esas fortunas las tienen a costa de ser dueños de grandes empresas con muchos empleados, accionistas o dueños de grandes porciones de tierra, petroleras, mineras, etc. Es por eso que los Estados, con lógica razón, cobran este tipo de impuestos a las minorías ricas para que, con esos fondos, se ayude a las grandes mayorías que apenas viven mensualmente de su salario.

No es tan difícil de entender. Mientras algunos tienen casas y fortuna para poder sentarse a jugar todos los días a los videos juegos -o el pasatiempo que les guste- otra gran parte de la población trabaja de sol a sol. Tiene sentido que los Estados capitalistas, porque bien vale aclarar que esto no solo sucede en Venezuela, obliguen a que los más ricos hagan un moderado a porte que contribuya a mejorar la calidad de vida de las grandes mayorías. Eso es todo, Kun.