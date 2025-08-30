La Cuerpo es una mujer tras que saltó a la discusión pública cuando la Secretaria General de la Presidencia de la Nación, Karina Milei, la demandó por la suma de 20 millones de pesos.

Jazmín Salinas, más conocida como "La Cuerpo" ejercía la prostitución hasta que se hizo famosa como influencer y ahora se dedica a hacer canciones bizarras y modelar. La hermana del Presidente la demandó por nombrarla.

Ahora profundizó su perfil político con una convocatoria a la casa de Cristina para “agradecerle los derechos adquiridos” y recibió el saludo de la expresidenta.

Las declaraciones de La Cuerpo

La influencer habló con C5N.