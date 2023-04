A partir de las imágenes que se difundieron con agentes de la Policía bonaerense haciendo requisas, cacheos de armas y pidiendo documentos a pasajeros de colectivos, en Duro de Domar los panelistas dejaron sus opiniones.

“Así como alguna vez se habló de inseguridad, esto lo único que le da a los vecinos es una sensación de seguridad”, analizó Pitu Salvatierra. “Los vecinos compran”, agregó.

Además, el dirigente barrial y miembro del panel de Duro de Domar, amplió: “Yo veía a la mayoría de los pasajeros decían que 'estaba bien', que no les molestaba. Lo que pasa es que ese vecino que te dice 'esta bien', no entiende que eso no le va a resolver el problema”.

A partir de la conmoción que generó a nivel nacional el crimen del colectivero Daniel Barrientos, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires Sergio Berni, lanzó un polémico operativo en La Matanza.