La Corte Suprema habilitó la extradición de Fred Machado y ahora todo está en manos de Javier Milei
El cerco se está cerrando, la Corte Suprema de Justicia finalmente habilitó la extradición de Federico 'Fred' Machado, que está con prisión domiciliaria en Viedma desde 2021.
Después de 4 años de estar con prisión domiciliaria en su mansión de Viedma, la Corte Suprema de Justicia habilitó la extradición de Fred Machado, acusado de participar de una red de narcotráfico y ahora se explica por qué se precipitó la renuncia de José Luis Espert a su candidatura. Tampoco llama la atención ahora, que el imputado haya decidido hablar con la prensa.
Ahora todo está en manos del presidente Javier Milei que es quien tiene la última palabra y ahora tiene un problema más grande. Si Fred Machado es extraditado y habla, no será José Luis Espert el único involucrado. Pero si Milei no habilita la extradición puede ser considerado como una protección hacia una persona señalada por la Justicia estadounidense.
Será cuestión de hablarlo con el abogado de Fred Machado que, casualmente, también es abogado del mismísimo Javier Milei.