La Corte Suprema de Justicia parece haberse despertado de su letargo y en la primera acordada después de las elecciones no sólo dejó firmes dos condenas contra Guillermo Moreno, lo que lo inhabilita para ejercer cargos públicos sino que también dejó firme el sobreseimiento para el principal socio de Javier Milei, Mauricio Macri, por haber espiado a los familiares de las víctimas del ARA San Juan.

El hecho es gravísimo porque, tal como explica Ari Lijalad, esto no hace mas que convalidar que en un país democrático, se pueda hacer espionaje ilegal desde el mismísimo Estado.

La causa había iniciado tras una denuncia de los familiares de las víctimas, quienes aseguraban haber sido el objetivo de maniobras de vigilancia y seguimiento por parte del Ejecutivo entre los años 2017 y 2018, mientras reclamaban por respuestas cuando todavía se investigaba la desaparición del submarino.

Pero el máximo tribunal rechazó los recursos que habían interpuesto al considerar que las actividades por las que se investigaba al expresidente formaban parte "de protocolos de seguridad".