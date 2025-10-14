La visita de Javier Milei a la Casa Blanca estuvo marcada por las polémicas declaraciones de Donald Trump sobre un supuesto apoyo estadounidense condicionado al resultado de las elecciones del 26 de octubre.

Esta situación, entre otras cosas, expuso las diferencias internas de La Libertad Avaza. Mientras Daniel Parisini, conocido como "El Gordo Dan", hizo una dura acusación contra el canciller Werthein, el vocero Manuel Adorni intentó mostrar otra versión.

Según Adorni, el respaldo de EE. UU. se mantiene gracias a que hoy en Argentina hay un gobierno que "defiende las ideas correctas".

Sin embargo, la cronista de TN, que cubre desde la Casa Blanca y mantuvo un intercambio con Trump, aclaró: "Mi pregunta fue si la ayuda de EE.UU depende de los resultados de las elecciones legislativas el 26 de octubre".

"Me dijo que si, que la ayuda depende absolutamente del triunfo en las elecciones", remarcó.