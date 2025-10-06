Este lunes la Argentina es un país un poquito mejor, o al menos no tiene un candidato a diputado con vínculos directos con el narcotráfico.

La Colo Costantino quiso dejar en claro que el tema de la estafa con las criptomonedas de la que el Presidente fue partícipe necesario, las coimas y retornos con los medicamentos de los discapacitados y el 3% de Karina y los contactos de Espert con los narcos no solo no son "inventos" del kirchnerismo, sino que son un sello de La Libertad Avanza.

Faltan 20 días para las elecciones de medio término y hay que esperar para ver si la gente está dispuesta a votar a por un gobierno cruel, corrupto y estafador.