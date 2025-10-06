Son sellos
La Colo Costantino dejó en claro que "$LIBRA, Spagnuolo, Karina y Espert no son inventos del kirchnerismo"
La economista de Duro quiso dejar un claro mensaje después de la patética decisión del gobierno de correr a su principal candidato por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
Este lunes la Argentina es un país un poquito mejor, o al menos no tiene un candidato a diputado con vínculos directos con el narcotráfico.
La Colo Costantino quiso dejar en claro que el tema de la estafa con las criptomonedas de la que el Presidente fue partícipe necesario, las coimas y retornos con los medicamentos de los discapacitados y el 3% de Karina y los contactos de Espert con los narcos no solo no son "inventos" del kirchnerismo, sino que son un sello de La Libertad Avanza.
Faltan 20 días para las elecciones de medio término y hay que esperar para ver si la gente está dispuesta a votar a por un gobierno cruel, corrupto y estafador.