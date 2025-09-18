La cobarde actitud del diputado Fernando Iglesias con su compañera Silvia Lospennato que lo dejó expuesto
Iglesias es una de esos a los que le gusta mostrarse como un 'macho valiente' y dueño de la verdad, pero ante la más mínima disidencia con una compañera la acusó con el Presidente del bloque del PRO.
La pregunta es adónde habrá quedado ese hombre que se hacía el valiente en las redes sociales pero que en persona no sólo se come los mocos sino que acusa a su compañera como si fuera un nene de la primaria.
La diputada Silvia Lospennato decidió votar en contra de los vetos de Javier Milei a la emergencia pediátrica y el financiamiento universitario, como la mayoría de los miembros de la Cámara, pero eso pareció no gustarle a Fernando Iglesias, que la cruzó en pleno recinto.
Pero la cosa no terminó ahí sino que después de la sesión, Fernando Iglesias le mandó una cartita a Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO, del que ambos forman parte, para acusar a su compañera de decirle: "Sos un provocador. Ojalá la gente te lo haga notar en la calle".
Tal vez, el diputado Iglesias no se dio cuenta de que Ritondo se sienta justo frente a ellos por lo que obviamente fue testigo de lo que estaba pasando. Pero no tuvo problema en acusar a su compañera y pedirle al que oficia de preceptor de esta escuelita que "tome las medidas que considere pertinentes".