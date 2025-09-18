La pregunta es adónde habrá quedado ese hombre que se hacía el valiente en las redes sociales pero que en persona no sólo se come los mocos sino que acusa a su compañera como si fuera un nene de la primaria.

La diputada Silvia Lospennato decidió votar en contra de los vetos de Javier Milei a la emergencia pediátrica y el financiamiento universitario, como la mayoría de los miembros de la Cámara, pero eso pareció no gustarle a Fernando Iglesias, que la cruzó en pleno recinto.

Pero la cosa no terminó ahí sino que después de la sesión, Fernando Iglesias le mandó una cartita a Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO, del que ambos forman parte, para acusar a su compañera de decirle: "Sos un provocador. Ojalá la gente te lo haga notar en la calle".

Tal vez, el diputado Iglesias no se dio cuenta de que Ritondo se sienta justo frente a ellos por lo que obviamente fue testigo de lo que estaba pasando. Pero no tuvo problema en acusar a su compañera y pedirle al que oficia de preceptor de esta escuelita que "tome las medidas que considere pertinentes".