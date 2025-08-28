El periodista económico, Juan Enrique, hizo un video en las redes explicando todos los detalles de lo que se viene en la Argentina: otra brutal devaluación seguida de una profunda crisis económica.

La mejor síntesis de su explicación y lo que sucede en el país puede ser su frase: “Milei es un idiota”, aunque también ah claro que muchos lo tratan de “psiquiátrico” (otro mote que le queda como anillo al dedo).

En el video Juan Enrique aseguró: “No sabe nada y está entregando la soberanía, con el dogmatismo de creer que todos los problemas son monetarios, desconociendo los problemas industriales, de producción y sociales”.

En ese sentido, explicó cómo está “limpiando” el balance del Banco Central y cómo está sosteniendo el desastre económico con los plazos fijos de la gente.