La clarísima explicación de Juan Enrique de por qué se viene una devaluación y crisis sin precedente
El economista y periodista expuso los argumentos sobre por qué se avecina una nueva crisis económica que destruirá el poder adquisitivo de los argentinos aún más de lo que ya fue deteriorado. La conclusión: "Milei es un idiota" puede servir para sintetizar este video.
El periodista económico, Juan Enrique, hizo un video en las redes explicando todos los detalles de lo que se viene en la Argentina: otra brutal devaluación seguida de una profunda crisis económica.
La mejor síntesis de su explicación y lo que sucede en el país puede ser su frase: “Milei es un idiota”, aunque también ah claro que muchos lo tratan de “psiquiátrico” (otro mote que le queda como anillo al dedo).
En el video Juan Enrique aseguró: “No sabe nada y está entregando la soberanía, con el dogmatismo de creer que todos los problemas son monetarios, desconociendo los problemas industriales, de producción y sociales”.
En ese sentido, explicó cómo está “limpiando” el balance del Banco Central y cómo está sosteniendo el desastre económico con los plazos fijos de la gente.