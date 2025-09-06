Con la honestidad que la caracteriza, y así como en algún momento se plantó contra el ataque de Javier Milei hacia Lali Espósito y los jubilados, la actriz Natalia Oreiro no esquivó el debate sobre el cine argentino.

En una entrevista con Infobae, la actriz defendió el financiamiento estatal del cine nacional y se opuso al intento de vincular a la cultura con las necesidades de los sectores más castigados de la sociedad.

"El INCAA tiene un rol fundamental", afirmó. Y aclaró: “Hay muchas necesidades en la Argentina, pero hacerle creer a la gente que si existe el cine, los jubilados no van a cobrar, es una maldad. No es así”.