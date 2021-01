La Ciudad dispondrá de 180 puestos en "30 postas de vacunación extrahospitalaria" para aplicar la Sputnik V, tal nunció este martes el subsecretario de Atención Primaria del Ministerio de Salud porteño, Gabriel Battistella.

Se habilitarán luego de haber concluido el operativo para inmunizar al personal de Salud con una capacidad operativa para colocar entre 12.600 y 17.500 dosis diarias.



Mientras organizaciones, profesionales de la salud y en las redes sociales reclaman la apertura de un registro de personas dispuestas a vacunarse contra el coronavirus, Battistella explicó que "ahora se está vacunando personal de salud pública" en su lugar de trabajo en los casos en que tienen vacunatorio propio -como en 14 hospitales generales- "más los dos pediátricos y la Maternidad Sardá".



"Si sumás todos estos hospitales públicos, tenés capacidad para vacunar a 4.200 trabajadores de salud por día", dijo, tras precisar que hasta el momento son 38 las postas en las que se está aplicando la vacuna a personal de salud.



Los trabajadores de los otros 18 hospitales especializados que no tienen vacunatorio están recibiendo la Sputnik V en "los vacunatorios públicos, de acuerdo al área de responsabilidad donde están" y lo mismo ocurre con el personal de las clínicas privadas, a excepción de "algunos efectores como el Hospital Italiano, que cumplieron con los requisitos" para funcionar como vacunatorio.



"Cuando venga la próxima dosis, vamos a abrir el vacunatorio de River para aquellos profesionales de salud independiente que no pertenecen ni a un institución privada o pública y atienden en su consultorio. Para ellos vamos a abrir registro por internet", dijo.



Entre los cuestionamientos, figurea el del médico clínico del Hospital Tornú e integrante de la Asamblea Permanente por el Derecho a la Salud, Gabriel Rosenstein.



"Nno entendemos por qué la CABA no tiene un registro voluntario como en otros distritos para que tengan asentado quiénes se quieren vacunar, cuántos son, y dónde viven: con todo eso programás mejor la vacunación", dijo a Télam.



Una vez que concluya la vacunación del personal de salud y se inicie la etapa de población general mayor de 60 años, fuerzas de seguridad y personas entre 18 y 59 años con factores de riesgo, comenzarán a funcionar las postas extrahospitalarias cuya apertura estaba fijada para el 20 de enero pero "ojalá sea la primera o segunda semana de febrero, según la cantidad de dosis que tengamos".



Según el operativo, se prevé que cada puesto aplique 70 dosis diarias.



El funcionario explicó que en vacunación extrahospitalaria "vamos a tener 180 puestos en 28 ó 30 postas", capaces de administrar en total "12.600 dosis diarias", pero "con capacidad a subir a 250" el número de puestos inmunización.



"A algunas las llamamos 'superpostas' porque tendrán entre 15 y 30 puestos de vacunación –como es el caso del Club River Plate, el Centro Cultural Recoleta y la sede del Club San Lorenzo- y otras sólo 'postas' porque tendrán entre 5 y 15 puestos de vacunación", agregó.



No obstante, la cantidad de puestos de vacunación efectivamente operativos en cada posta dependerá del stock de vacunas disponibles, dado que cada puesto puede administrar 70 dosis diarias, puntualizó el funcionario.



Por otro lado, Batistella informó que harán falta "cerca de 2.000 personas extra para cubrir todos (puestos de trabajo requeridos en) los vacunatorios", que se cubrirán en parte con "contratados, personal de otros ministerios o áreas de gobierno y voluntarios"



Y concluyó: "Será un megaoperativo, el más importante del país en una sola ciudad".