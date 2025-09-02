La chicana de Sacachispas al Gobierno tras la denuncia penal por la difusión de audios de Karina Milei
Tras la presentación judicial por una supuesta maniobra de inteligencia para grabar conversaciones privadas de Karina Milei -y difundirlas-, el club atendió al Gobierno con un posteo genial.
Sacachispas lo volvió a hacer. Con un posteo, pintó la realidad nacional y se burló con altura de las miserias, mentiras y verdades que se ocultan.
Esta vez, el mejor CM de la Argentina atendió al Gobierno Nacional -otra vez a Javier Milei, sí- tras la denuncia penal por la filtración de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
“Le informamos a todos los medios deportivos que si el viernes no le ganamos a Acassuso, no podrán informar el resultado. Atte. El CM”, reza el posteo.
Dato: el Violeta tiene un partido clave para sumar y mantener la categoría, la Primera B Metro, ya que está en zona de descenso. En tanto, su rival, Susso, pelea el ingreso al Reducido, y será un partidazo.
La respuesta a Adorni
El vocero Manuel Adorni confirmó la presentación judicial por una supuesta maniobra de inteligencia prohibida por ley, que involucraría la grabación, manipulación y difusión de charlas privadas de la secretaria legal de la Presidencia y otros funcionarios.
La libertad, según los libertarios.