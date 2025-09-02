Sacachispas lo volvió a hacer. Con un posteo, pintó la realidad nacional y se burló con altura de las miserias, mentiras y verdades que se ocultan.

Esta vez, el mejor CM de la Argentina atendió al Gobierno Nacional -otra vez a Javier Milei, sí- tras la denuncia penal por la filtración de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“Le informamos a todos los medios deportivos que si el viernes no le ganamos a Acassuso, no podrán informar el resultado. Atte. El CM”, reza el posteo.

Dato: el Violeta tiene un partido clave para sumar y mantener la categoría, la Primera B Metro, ya que está en zona de descenso. En tanto, su rival, Susso, pelea el ingreso al Reducido, y será un partidazo.

La respuesta a Adorni

El vocero Manuel Adorni confirmó la presentación judicial por una supuesta maniobra de inteligencia prohibida por ley, que involucraría la grabación, manipulación y difusión de charlas privadas de la secretaria legal de la Presidencia y otros funcionarios.

La libertad, según los libertarios.