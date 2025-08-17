La chicana de Rial contra la película de Francella para destrozar al embajador en España

El embajador de la Argentina en España, Wenceslao Bunge Saravia, quien llegó a ese cargo luego de la reestructuración de la Cancillería tras de la salida de Diana Mondino, protagonizó un vergonzoso momento por sus dichos durante un acto.

El diplomático dijo al final de su discurso, en Cádiz, por el 175° aniversario de la muerte del prócer José de San Martín: “¡Viva la Argentina, San Martín, Cádiz, España... Viva el Rey, viva la libertad!”.

Esas expresiones, provocaron una crítica del periodista Jorge Rial. En su cuenta personal de ‘X’, el conductor de Argenzuela lanzó sobre el diplomático: “Menos argentino que la Película de Francella”.

“Menos argentino que la Película de Francella me parece el embajador en España que grito Viva España y Viva el Rey. Pero bueno, acá son catadores de patriotismo”, publicó Rial.