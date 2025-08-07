El miércoles negro del Gobierno en la Cámara de Diputados, dónde “perdimos todas” a decir del propio Guillermo Francos, en relación a la sesión en la que se dio media sanción a las leyes de de financiamiento universitario y de emergencia de salud pediátrica, dejó pasajes notables en los discursos.

Miguel Pichetto, jefe de bancada de Encuentro Federal, pidió la palabra tras la intervención del diputado nacional Alejandro Finocchiaro, y le endilgó: “No hagan tanto esfuerzo porque yo no veo a las personas en los barrios populares o en los almacenes predicando sobre el orden fiscal”.

El propio Pichetto subió a sus redes su intervención en la que aclara “no es mi característica la ansiedad y las emociones” porque “siempre trato con respeto a todo el mundo”.

Y lo atendió: “A mí me extraña mucho porque Finocchiaro fue ministro de Educación de un gobierno que a los grandes centros universitarios, les mantuvo un flujo de recursos, no así como el gobierno anterior que fue muy superior (en alusión al gobierno de Cristina Kirchner), en niveles razonables y nunca el Congreso tuvo necesidad de debatirlo”.

Luego, concluyó: "Aunque me parece que es importante y que es un valor, pero vamos a ver como lo evalúa la sociedad en octubre cuando tenga que votar”.