La chicana de Pichetto al Gobierno: "No veo a la gente en los barrios predicando el orden fiscal"
El jefe de bancada de Encuentro Federal pidió la palabra tras la intervención del diputado nacional Alejandro Finocchiaro para chicanearlo sobre el equilibrio fiscal que tanto pregona el gobierno de Javier Milei
El miércoles negro del Gobierno en la Cámara de Diputados, dónde “perdimos todas” a decir del propio Guillermo Francos, en relación a la sesión en la que se dio media sanción a las leyes de de financiamiento universitario y de emergencia de salud pediátrica, dejó pasajes notables en los discursos.
Miguel Pichetto, jefe de bancada de Encuentro Federal, pidió la palabra tras la intervención del diputado nacional Alejandro Finocchiaro, y le endilgó: “No hagan tanto esfuerzo porque yo no veo a las personas en los barrios populares o en los almacenes predicando sobre el orden fiscal”.
El propio Pichetto subió a sus redes su intervención en la que aclara “no es mi característica la ansiedad y las emociones” porque “siempre trato con respeto a todo el mundo”.
Y lo atendió: “A mí me extraña mucho porque Finocchiaro fue ministro de Educación de un gobierno que a los grandes centros universitarios, les mantuvo un flujo de recursos, no así como el gobierno anterior que fue muy superior (en alusión al gobierno de Cristina Kirchner), en niveles razonables y nunca el Congreso tuvo necesidad de debatirlo”.
Luego, concluyó: "Aunque me parece que es importante y que es un valor, pero vamos a ver como lo evalúa la sociedad en octubre cuando tenga que votar”.