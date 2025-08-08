La chicana de Nicolás Massot al PRO por las alianzas con el Gobierno

"Parece que hubo algún problema con los talles", disparó Nicolás Massot para chicanear al PRO por la foto que difundió el macrismo junto a representantes de La Libertad Avanza. ¿Cómo?, preguntó Ari Lijalad. Y Massot explicó: “No es como ponerse una campera… El PRO ha decidido subordinarse a la Libertad Avanza”.

En declaraciones a El Destape Radio, el diputado nacional de Encuentro Federal criticó el rumbo de la economía y las herramientas utilizadas por Javier Milei: “Siempre espero que el Presidente, o gente influyente del Gobierno, vean las cosas de otra manera, paren un poquito la pelota y que entiendan que se puede ordenar la macroeconomía, que pueden cerrar los números, con la gente adentro”.

Y advirtió: “No puede ser que haya plata para bajar impuesto a los Bienes Personales, para bajar impuesto a los autos importados, para bajar retenciones, cuando podrían claramente no haberlas bajado si hubieran dejado flotar el dólar en serio y le hubieran dado un mejor retorno al sector exportador”,

Milei, el capitán veto

“Los dos vetos más significativos son el de la recomposición jubilatoria y el de discapacitados. “El Gobierno está cómodo con esta dinámica de veto y DNU, no está preocupado en buscar una mayoría”, dijo Massot.

Y sentenció: “Ellos tienen un sentido perverso para que en el Congreso salga lo más diferente a lo que ellos quieren, para poder tener una suerte de mayor legitimación a la hora de vetar”.

Aquella alianza PRO y LLA

“Lamento mucho que en diciembre de 2023 se haya tomado una decisión tan apresurada, tan acelerada, creo, motivada por la ambición de algunos de ocupar espacios de poder de un Gobierno que no conocíamos”, admitió.

Y explicó los motivos, al recordar que “la razón por la cual nosotros nos abrimos de Juntos por el Cambio es porque nosotros dimos una discusión para mantener Juntos por el Cambio en el Congreso”.