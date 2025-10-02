Martín Lousteau se refirió a los "escándalos sin explicar" de Javier Milei. "Dijo que venía a combatir la casta y está rodeado de casta", recordó.

Al opinar sobre el vínculo de José Luis Espert con el narco Fred Machado que tiene en vilo su candidatura por La Libertad Avanza, afirmó: "Hablaba de barrabravas y de narcos, se va custodiado por un barrabrava y está financiado por los narcos".

El senador nacional de la UCR dijo que Espert "no puede estar liderando la discusión" de la ley de leyes, porque ese debate "se transforma en cualquier cosa menos en la discusión del Presupuesto".

Ante la prensa en la puerta del Congreso, Lousteau chicaneó al presidente, que hace días aseguró que hay una operación contra Espert y que las acusaciones "son chimentos de peluquería". "Es rara esa peluquería donde van los pelados Espert y Spagnuolo, los chimentos son acerca de cómo se financian con los narcos y cómo roban a los discapacitados", consideró el legislador radical.

Estados Unidos ¿al rescate?

Sobre el supuesto apoyo de la gestión Trump al país, que este jueves el secretario del Tesoro yanqui negó, advirtió "Ya fueron una vez con el FMI y otra con el Tesoro de los Estados Unidos. Es alguien que se mete a nadar, se ahoga, lo saca el bañero; se vuelve a meter, se vuelve a ahogar…".

Y agregó que "es parte de la fragilidad del programa económico, los argentinos compran dólares cuando tenemos desconfianza acerca del futuro. Este Gobierno perdió la credibilidad porque dice algo y hace todo lo contrario, perdió la credibilidad del mundo de las finanzas y de la gente".