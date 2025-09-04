Axel Kicillof mantuvo una entrevista con el canal C5N, donde hizo referencia al polémico acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno.

El gobernador de la Provincia se refirió al escaso número de personas que se acercaron a un predio que estaba preparado para recibir a entre 10.000 y 20.000 personas.

Por eso en las redes se hizo viral la frase de Kicillof, quien afirmó que “lo podrían haber hecho en un gimnasio cerrado”, aunque refiriéndose al operativo innecesario que se tuvo que montar.

“No había ninguna necesidad de armar toda esta parafernalia por algo tan pequeño finalmente”, aseguró el gobernador en comunicación con Gustavo Silvestre.

A pesar del relato oficialista que quiso maquillar la poca concurrencia, un helicóptero de la policía bonaerense captó la poca cantidad de gente que había en el lugar y las imágenes también se viralizaron.