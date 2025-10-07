Después de un fin de semana agitado, donde primero admitió haber recibido dinero del narco, después aseguró que no se bajaría de la candidatura y hasta amenazó con ir al programa de Feinmann. Finalmente intentó vender su dimisión como una especie de gesto patriótico, José Luis Espert terminó con su propia carrera política.

Feinmann, quien ya ha demostrado que le gusta hacer leña del árbol caído, leyó el intercambio de chicanas que se hicieron en las redes sociales y terminó señalando la silla vacía que aún estaba esperando la presencia del excandidato que obviamente nunca se iba a concretar.

El periodista terminó diciendo que para él el tema ya estaba terminado después de la presentación de la renuncia a la candidatura y a la comisión de Presupuesto y Hacienda. Y aunque no lo dijo abiertamente lo que Feinmann y muchos consideran que está terminada es la carrera política de José Luis Espert.