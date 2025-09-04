El Congreso había convertido en ley la emergencia en discapacidad pero el presidente Javier Milei decidió vetarla. Para rechazar ese veto se necesitaban los dos tercios de la cámara y el resultado fue contundente.

El Senado rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad con 63 votos afirmativos y 7 negativos y, de este modo, la convirtió en norma tras la presión e insistencia del gobierno de Javier Milei por dejarla sin efecto.

El pasado 20 de agosto, la Cámara de Diputados había rechazado el veto con 172 votos afirmativos, 73 negativos y 2 abstenciones en una sesión que fue posible gracias al quórum dado por dos diputados de La Libertad Avanza, Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro.

En la plaza de los Dos Congresos cientos de discapacitados y sus familias esperaban con esperanza que el Senado le pusiera un freno a la crueldad de Milei y el Senado cumplió. Por eso hubo festejos.