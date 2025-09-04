La celebración de los discapacitados y sus familias tras el rechazo del Senado al veto de Milei de la emergencia
El Senado le acaba de dar una nueva lección de democracia a Javier Milei y rechazó el veto a la ley de emergencia en discapacidad por lo que discapacitados y sus familiares celebraron en la plaza.
El Congreso había convertido en ley la emergencia en discapacidad pero el presidente Javier Milei decidió vetarla. Para rechazar ese veto se necesitaban los dos tercios de la cámara y el resultado fue contundente.
El Senado rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad con 63 votos afirmativos y 7 negativos y, de este modo, la convirtió en norma tras la presión e insistencia del gobierno de Javier Milei por dejarla sin efecto.
El pasado 20 de agosto, la Cámara de Diputados había rechazado el veto con 172 votos afirmativos, 73 negativos y 2 abstenciones en una sesión que fue posible gracias al quórum dado por dos diputados de La Libertad Avanza, Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro.
En la plaza de los Dos Congresos cientos de discapacitados y sus familias esperaban con esperanza que el Senado le pusiera un freno a la crueldad de Milei y el Senado cumplió. Por eso hubo festejos.