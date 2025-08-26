El Cónclave de Carnaval, dejó mucha tela para cortar en el caso del escándalo en el que está envuelto el gobierno por las graves acusaciones de corrupción. “Tengo una confianza ciega en Milei”, dijo Alejandro Fantino, sonriente e hidalgo.

Pero se puso serio cuando Jorge Rial le avisó que había más videos sobre Spagnuolo, extitular de la Agencia de Discapacidad. Fantino no supo qué contestar cuando Viviana Canosa pidió: “¿Cuándo allanan a Karina? Es la cajera, ¿y no pasa nada?”.