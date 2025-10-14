Hay veces que se reflotan tuits antiguos, hechos desde el anonimato, que dejan muy mal parada a una persona, que suele defenderse diciendo que se trató de un hecho aislado. Pero el caso de Sabrina Ajmechet es distinto porque se trata de una catarata de mensajes donde muestra un odio a su país pocas veces visto.

Apuntando contra el reclamo argentino por las islas Malvinas, Ajmechet descargó su visión cargada de veneno contra un sentimiento muy profundo en el pueblo argentino.

Alejandro Fantino, el encargado de defender al gobierno en Carnaval, no tuvo más que rendirse ante la evidencia y reconocer que su posición era imposible de respaldar.