Los candidatos de Milei
La cara de Cristina Pérez cuando Virginia Gallardo admitió que no está preparada para redactar leyes
La candidata a diputada de La Libertad Avanza por Corrientes admitió públicamente en LN+ que no está preparada para el cargo y que lo suyo "no es hacer leyes". La reacción de Cristina Pérez fue elocuente.
La exposición diaria de Virginia Gallardo es notable. Porque además, adonde va la candidata de Javier Milei en Corrientes se destaca por su ignorancia, sincericidios o papelones.
Ayer, Gallardo dijo que en la Argentina hay más pobres que habitantes, el día anterior había admitido que el gobierno "mintió a más no poder", y la semana anterior fulminó a Patricia Bullrich al hablar del caso Loan.
Bueno, esta vez ante la sorpresa de Cristina Pérez, dijo en La Nación+ que no estaba preparada para trabajar en el Congreso.