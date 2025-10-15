La exposición diaria de Virginia Gallardo es notable. Porque además, adonde va la candidata de Javier Milei en Corrientes se destaca por su ignorancia, sincericidios o papelones.

Ayer, Gallardo dijo que en la Argentina hay más pobres que habitantes, el día anterior había admitido que el gobierno "mintió a más no poder", y la semana anterior fulminó a Patricia Bullrich al hablar del caso Loan.

Bueno, esta vez ante la sorpresa de Cristina Pérez, dijo en La Nación+ que no estaba preparada para trabajar en el Congreso.