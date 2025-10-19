Aunque parezca realmente increíble, el jefe de prensa de una candidata en campaña le pidió a un periodista que apagara la cámara en plena vía pública.

Claramente José Luis Espert no es el más impresentable de los candidatos libertarios, y después de que se bajara Lorena Villaverde y su historia con la justicia estadounidense por la tenencia de un kilo de cocaína que fue rebelada por Nicolás Wiñazki.

El tema es que a pesar de sus antecedentes y que ella intentara desmentir su contacto con el narco haciéndose una rinoscopía cuando nadie la había acusado de consumir, la diputada Villaverde está en campaña pero es incapaz de hablar con la prensa sin complicarse.

Su jefe de prensa pidió algo tan ridículo como apagar una cámara en la vía pública pero se entiende que su trabajo no está siendo muy fácil cuando la persona que tiene que promocionar mantiene una relación sentimental con el primo del narco Fred Machado.