“Nuestro objetivo es llenar de leones el Congreso” dijo Laura Soldano en el canal de streaming cordobés ‘Melena’, donde se expresan lo libertarios locales.

Con el abrumador voto por La Libertad Avanza en las presidenciales en La Docta, los violetas están esperanzados de repetir en los comicios de medio término.

Para eso presentan como candidato a la inefable Laura Soldano, una físico culturista defensora de los valores tradicionales y quien se asume como alguien que no entiende nada de política.

Pero en vez de avergonzarse, se vanagloria, y cuenta como una gracia que solo voto dos veces a presidente en su vida y que ni siquiera conoce a quiénes integran los distintos partidos.

La batalla cultural de Milei

El líder que venía a “despertar leones” ha encontrado jóvenes con vocación de ovejas.