En su desesperación para evitar que salgan a la luz los audios de Karina Milei el gobierno pateó el hormiguero y las consecuencias fueron peores de lo que esperaba.

Periodistas de todo signo ideológico se manifestaron en contra de la decisión del oficialismo de ir contra los medios y los periodistas que los difundieron.

En Carnaval, donde aparecieron por primera vez dados a conocer por Mauro Federico y Jorge Rial, le respondieron al gobierno con la emblemática canción.

La canción de la Jueza Barú Budú Budía

En las redes volvió a circular el video de la histórica canción en el programa de Tato Bores.