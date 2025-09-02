Barú Budú Budía
La canción de Carnaval para anunciar que seguirán pasando los audios de Karina Milei
En Data Clave, el programa de Mauro Federico en el canal de streaming Carnaval, recrearon la mítica canción del programa de Tato Bores para responderle al gobierno.
En su desesperación para evitar que salgan a la luz los audios de Karina Milei el gobierno pateó el hormiguero y las consecuencias fueron peores de lo que esperaba.
Periodistas de todo signo ideológico se manifestaron en contra de la decisión del oficialismo de ir contra los medios y los periodistas que los difundieron.
En Carnaval, donde aparecieron por primera vez dados a conocer por Mauro Federico y Jorge Rial, le respondieron al gobierno con la emblemática canción.
La canción de la Jueza Barú Budú Budía
En las redes volvió a circular el video de la histórica canción en el programa de Tato Bores.