Lo de Marcelo Longobardi es realmente vergonzoso para el periodismo y para la sociedad toda ya que, a pedido de sus jefes el hombre se atrevió a plantear la posibilidad de armar un gobierno de coalición, con un jefe de gabinete consensuado y el Presidente cumpliendo el rol de mandatario de transición.

Lo que Longobardi y sus jefes parecen no entender o al menos no respetar es que Alberto Fernández fue elegido para gobernar durante 4 años y que una elección intermedia con un magro resultado no cambia el panorama.

Para peor el mismo Longobardi reconoce que esta "idea" se le ocurrió leyendo un artículo de La Nación. Ergo, ya ni siquiera ocultan el nado sincronizado y la retroalimentación de supuestas noticias que no son tales pero que de tanto que las replican conforman postverdades.