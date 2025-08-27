En medio de la investigación por una trama de corrupción, que provocó en el desplazamiento del titular de ANDIS Diego Spagnuolo, en el edificio del ente público hacen largas filas para reclamar el cobro de sus pensiones por discapacidad.

Así como en el móvil de LN+ un hombre expuso su drama familiar en el programa de Esteban Trebucq, una mujer hizo lo propio en la pantalla de C5N.

El cronista Diego Lewen estuvo en la puerta del edificio y conversó con algunas de las personas que aseguran que desde el Gobierno les dejaron de pagar las pensiones sin previo aviso.

"A ellos hay que pasarles la motosierra", expresó una mujer, molesta por el escándalo de corrupción.