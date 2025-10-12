Cristina Pérez no solo la pasó mal por su cruce con Valentina Bassi, sino que también protagonizó un incómodo momento cuando quedó expuesta ante la opinión de Gladys "La Bomba" Tucumana.

La cantante fue una de las voces más contundentes en la mesa de Mirtha Legrand, donde se analizó la actualidad política y el polémico show que protagonizó el presidente Javier Milei en el Movistar Arena.

"Yo vivo la realidad. Voy al súper, veo lo que pasa, veo a la gente que duerme dentro de los cajeros, arriba de cartones, en pleno invierno. Lo veo, y me pueden decir ‘antes también se veía’, pero ahora veo más", indicó.

Luego, ante el silencio de Pérez, agregó: "Yo no veo ningún cambio. Yo tengo una mamá que cobra 260 mil pesos de jubilación en Tucumán. Yo soy gente de bien y la estoy pasando mal. El presidente no resiste un archivo, de todas las personas que armó en su gabinete, habló mal".