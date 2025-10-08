José Luis Espert está realmente complicado con la Justicia,, a pesar de su renuncia a la candidatura por la Libertad Avanza.

En medio del narcoescándalo por sus vínculos con Fred Machado, que este mismo confirmó, Eugenio Casielles, legislador porteño y cofundador de La Libertad Avanza, se refirió sobre la postura adoptada por Javier Milei.

Casielles, aseguró que ya en 2021 le advirtieron a Milei que debía apartar a Espert por sus presuntos vínculos con Machado. "La investigación ya estaba avanzada y lo sabíamos", dijo.