Siempre quiere plata
La bomba de Tinelli al revelar los motivos por los que Milei se bajó del Bailando
El conductor mantuvo una conversación en vivo con la producción de su programa por Carnaval Stream y explicaron por qué no estuvo en el icónico ciclo televisivo.
Marcelo Tinelli y la producción de su programa Estamos de paso, que se transmite por Carnaval Stream, sorprendieron con la charla que mantuvieron en vivo sobre el presidente Javier Milei.
Hace unos días, el conductor se refirió sobre el polémico acto de Javier Milei en el Movistar Arena y no ocultó su desconcierto: "Me parece un delirio".
Ahora, el popular conductor y su equipo explicaron que en el pasado tuvieron conversaciones con el libertario y aclararon "por qué no cerró Milei en el bailando" en ediciones anteriores.
"No llegamos a un acuerdo", indicaron los integrantes del stream. "En guita? Económico? Milei estaba para bailar. Y le contestaron: "Si", ratificando que el motivo había sido por dinero.