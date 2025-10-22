Marcelo Tinelli y la producción de su programa Estamos de paso, que se transmite por Carnaval Stream, sorprendieron con la charla que mantuvieron en vivo sobre el presidente Javier Milei.

Hace unos días, el conductor se refirió sobre el polémico acto de Javier Milei en el Movistar Arena y no ocultó su desconcierto: "Me parece un delirio".

Ahora, el popular conductor y su equipo explicaron que en el pasado tuvieron conversaciones con el libertario y aclararon "por qué no cerró Milei en el bailando" en ediciones anteriores.

"No llegamos a un acuerdo", indicaron los integrantes del stream. "En guita? Económico? Milei estaba para bailar. Y le contestaron: "Si", ratificando que el motivo había sido por dinero.