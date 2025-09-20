Jaime Durán Barba reapareció en la escena pública con duras críticas a Javier Milei, al que cuestionó por su forma de gobernar y su manera de vincularse con la política y la prensa.

Invitado en LN+, el estratega que supo ser asesor central de Mauricio Macri contó un episodio ocurrido en la Quinta de Olvidos entre el ex y el actual presidente, y alimentó las especulaciones sobre el verdadero estado del vínculo el líder del PRO y el libertario.

"Cómo se sentiría usted si siendo expresidente de la República, va a Olivos, y el presidente en funciones ni le sale a dar la mano porque está viendo televisión", contó el ecuatoriano, para sorpresa de los periodistas y la audiencia.