Cuando hay tantos eufemismos, es porque no quieren reconocer la violencia que ejercen, la avalan y la justifican. No pueden decirlo abiertamente, pero para ellos lo que pasó con #C5N estuvo bien.

Es muy peligroso esto. Ya estamos entrando a un terreno complicado. No sé cómo, pero no pueden seguir diciendo barbaridades. No es parte de la democracia la violencia.