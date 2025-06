Resulta realmente indescriptible lo que dijo en una entrevista con Reynaldo Sietecase el diputado libertario, ‘Bertie’ Benegas Lynch, tal como lo llama el propio Javier Milei.

Fue durante la charla con el periodista en radio Con Vos, que el legislador de La Libertad Avanza dijo una tremenda burrada respecto a la Universidad de Buenos Aires, que resulta realmente indignante.

Alberto Benegas Lynch manifestó que la Universidad de Buenos Aires “tenía prostíbulos en el subsuelo”, que funcionaban durante la noche, y que ése era uno de los motivos por el cual “no querían ser auditados”.

Ante tamaña declaración, Sietecase le pidió que lo reiterara, sin entender casi lo que acababa de decir, y le requirió de dónde salía esa información, a lo que el diputado sentenció: “Googlealo”.

En concreto, este impresentable legislador libertario tal vez se refiera a un caso puntual que fuera denunciado en un artículo, sin firma, que publicó Clarín el 7 de diciembre de 2001 y que se titula “Prostitución en el sótano de una Facultad”; el mismo asegura que “durante ocho meses se ejerció la prostitución” en la Facultad de Derecho de la UBA.

Ante está declaración, Sietecase expresó: “Googlealo no. No me alcanza con googlearlo. Estás diciendo una cosa gravísima”.

Parece que los estandartes de la “nueva política” no son más que oportunistas que figuran en los medios de comunicación para decir y hacer cualquier cosa, como es el caso también de Lilia Lemoine.